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Linelight

Linelight 1.5.9

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Версия:
1.5.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
My Dog Zorro
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Linelight — это элегантная и минималистская игра-головоломка, которая погружает вас в мир линий. В этой игре каждое действие сопровождается завораживающей музыкой, создавая атмосферу расслабляющей эйфории. Головоломки в Linelight разбудят ваш ум и доставят истинное удовольствие от решения задач.


В игре движение — единственное ваше взаимодействие с миром. Linelight идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков, предлагая интуитивно понятный и полезный опыт. Независимо от того, сколько игр вы уже прошли, эта игра всегда будет дарить вам новые впечатления благодаря своей уникальной, спокойной атмосфере и увлекательным головоломкам.


Информация о модах

Полная игра

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Скачать Linelight 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

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