Версия:
1.5.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
My Dog Zorro
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 02:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Описание
Linelight — это элегантная и минималистская игра-головоломка, которая погружает вас в мир линий. В этой игре каждое действие сопровождается завораживающей музыкой, создавая атмосферу расслабляющей эйфории. Головоломки в Linelight разбудят ваш ум и доставят истинное удовольствие от решения задач.
В игре движение — единственное ваше взаимодействие с миром. Linelight идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков, предлагая интуитивно понятный и полезный опыт. Независимо от того, сколько игр вы уже прошли, эта игра всегда будет дарить вам новые впечатления благодаря своей уникальной, спокойной атмосфере и увлекательным головоломкам.
Информация о модах
Полная игра
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