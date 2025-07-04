Crunchyroll® Game Vault — это новый сервис для аниме-фанатов, который предоставляет доступ к бесплатным мобильным играм без рекламы и встроенных покупок. Чтобы воспользоваться этим эксклюзивным контентом, требуется Mega Fan или Ultimate Fan членство. Обновите или зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы наслаждаться всеми преимуществами.
Одной из игр, доступных через Crunchyroll® Game Vault, является приключение, в котором вы играете за курьера по имени Финнеас Толстяк XV, магната Новой Пангеи. Ваша работа — осуществлять поставки, но это не так просто, когда на вашем пути стоят огромные разрушительные танки. Вам предстоит не только доставлять грузы, но и сражаться с опасными противниками в мире, полном вызовов и удивительных сюрпризов.
Разблокированы все DLC
Скачать Crunchyroll: ConnecTank (Мод, Все DLC) v1.80 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.