Описание

Crunchyroll® Game Vault — это новый сервис для аниме-фанатов, который предоставляет доступ к бесплатным мобильным играм без рекламы и встроенных покупок. Чтобы воспользоваться этим эксклюзивным контентом, требуется Mega Fan или Ultimate Fan членство. Обновите или зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы наслаждаться всеми преимуществами.





Одной из игр, доступных через Crunchyroll® Game Vault, является приключение, в котором вы играете за курьера по имени Финнеас Толстяк XV, магната Новой Пангеи. Ваша работа — осуществлять поставки, но это не так просто, когда на вашем пути стоят огромные разрушительные танки. Вам предстоит не только доставлять грузы, но и сражаться с опасными противниками в мире, полном вызовов и удивительных сюрпризов.