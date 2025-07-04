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Crunchyroll: ConnecTank (Мод, Все DLC)

Crunchyroll: ConnecTank (Мод, Все DLC) v1.80

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Версия:
1.80
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 20:16
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
Описание

Crunchyroll® Game Vault — это новый сервис для аниме-фанатов, который предоставляет доступ к бесплатным мобильным играм без рекламы и встроенных покупок. Чтобы воспользоваться этим эксклюзивным контентом, требуется Mega Fan или Ultimate Fan членство. Обновите или зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы наслаждаться всеми преимуществами.


Одной из игр, доступных через Crunchyroll® Game Vault, является приключение, в котором вы играете за курьера по имени Финнеас Толстяк XV, магната Новой Пангеи. Ваша работа — осуществлять поставки, но это не так просто, когда на вашем пути стоят огромные разрушительные танки. Вам предстоит не только доставлять грузы, но и сражаться с опасными противниками в мире, полном вызовов и удивительных сюрпризов.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Crunchyroll: ConnecTank (Мод, Все DLC) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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