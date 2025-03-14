Описание

Songs of Conquest Mobile — это тактическая пошаговая фэнтези-игра, в которой вы завоевываете новые земли, используя силу могущественных волшебников, известных как магистры. В этой игре вам предстоит вести войны против врагов, обустраивать города и поселения, а также исследовать опасный и загадочный мир Эрбора, где каждое принятое решение может стать решающим в битве.





Создавайте свою империю, собирайте ресурсы, возводите уникальные сооружения и формируйте войска по своему вкусу — будь то залп стрел, сокрушительная лобовая атака или даже телепортация вашей армии через поле боя. Кроме того, игра предлагает четыре увлекательные сюжетные линии, каждая из которых раскрывает тайны вселенной Эрбора. Приготовьтесь к динамичным пошаговым сражениям, где магия и стратегия сплетаются в одно незабываемое приключение!