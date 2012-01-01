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Random TD (Мод, Без рекламы)

Random TD (Мод, Без рекламы) 1.0.1.166

Погрузитесь в мир динамичных стратегических битв
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Версия:
1.0.1.166
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mountain Lion
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 392 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Random TD вас ждет соревновательная онлайн-стратегия с HD-моделированием, где традиционное понятие башен защиты получает совершенно новое воплощение. Здесь вы сможете стратегически расставить войска, собрать и создать свою уникальную команду «Башня Защиты», чтобы противостоять монстрам с разнообразными стилями и навыками. Мы переосмыслили идею статичных башен, превратив их в универсальное и мобильное оружие с уникальной анимацией, что дает вам возможность разрабатывать бесконечное число стратегий и адаптироваться к любым вызовам.


Планируйте каждую атаку, тщательно размещая армию, и сражайтесь в различных игровых режимах, чтобы одержать победу над противником и заработать щедрые награды. Random TD создана для того, чтобы обеспечить вам лучший игровой опыт – играйте в любое время и в любом месте, а также приглашайте друзей для совместных битв. Окунитесь в эту аутентичную игру Башня Защиты и наслаждайтесь легким, захватывающим и стратегическим геймплеем!


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Random TD (Мод, Без рекламы) v1.0.1.166 MOD APK

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Скачать Random TD (Мод, Без рекламы) 392 Мб Ссылка 2 392 Мб
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