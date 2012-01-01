Описание

В Eternal Empire: ЭПОХИ ВОИНОВ вы вступаете в роль величайшего генерала, способного вести армию через века. От зарождения цивилизации в каменном веке до технологических чудес современности – ваша задача заключается в том, чтобы командовать легендарными воинами, вести эпические войны и управлять ресурсами, строя королевство, которое выдержит испытание временем. Каждый ваш шаг определяет ход истории, превращая вас в архитектора судьбы человечества.





Погрузитесь в захватывающий стратегический мир, где древние традиции и современные технологии сливаются в единое целое. Планируйте тактические маневры, развивайте экономику и расширяйте свои владения, чтобы создать имперскую державу, достойную легенд. Eternal Empire: ЭПОХИ ВОИНОВ предлагает вам возможность переписать историю, стать неоспоримым лидером и оставить свой след в веках!