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Eternal Empire: : ЭПОХИ ВОИНОВ (Мод меню)

Eternal Empire: : ЭПОХИ ВОИНОВ (Мод меню) 1.1.12

Постройте империю, способную устоять перед лицом времени
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Версия:
1.1.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nature Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Eternal Empire: ЭПОХИ ВОИНОВ вы вступаете в роль величайшего генерала, способного вести армию через века. От зарождения цивилизации в каменном веке до технологических чудес современности – ваша задача заключается в том, чтобы командовать легендарными воинами, вести эпические войны и управлять ресурсами, строя королевство, которое выдержит испытание временем. Каждый ваш шаг определяет ход истории, превращая вас в архитектора судьбы человечества.


Погрузитесь в захватывающий стратегический мир, где древние традиции и современные технологии сливаются в единое целое. Планируйте тактические маневры, развивайте экономику и расширяйте свои владения, чтобы создать имперскую державу, достойную легенд. Eternal Empire: ЭПОХИ ВОИНОВ предлагает вам возможность переписать историю, стать неоспоримым лидером и оставить свой след в веках!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Монеты/Драгоценные камни никогда не уменьшаются
  • Производство продуктов питания 1000
  • Неограниченные билеты в подземелье
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Eternal Empire: : ЭПОХИ ВОИНОВ (Мод меню) v1.1.12 MOD APK

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Скачать Eternal Empire: : ЭПОХИ ВОИНОВ (Мод меню) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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