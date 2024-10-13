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Football Tycoon (Мод меню)

Football Tycoon (Мод меню) 2.0.0

Возьмите судьбу футбольного клуба в свои руки и постройте империю успеха
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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Liberty Pixel
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Football Tycoon предлагает вам создать собственный футбольный клуб с нуля, начиная с небольшой команды в четвертом дивизионе и стремясь возглавить путь к вершинам Премьер-лиги. Здесь каждый ваш выбор имеет значение: от найма и увольнения менеджеров до улучшения помещений, стадионов и ведения переговоров о переходах игроков. Подписывайте контракты со спонсорами и управляйте финансами, чтобы обеспечить устойчивое развитие команды.


Как футбольный магнат, вам придется принимать взвешенные и жесткие решения по управлению ресурсами. Что выберете: пригласить в команду футбольную суперзвезду, способную мгновенно поднять боевой дух и качество игры, или инвестировать в усовершенствование тренировочной базы для долгосрочного процветания клуба? Football Tycoon дарит вам уникальную возможность испытать себя в роли настоящего руководителя и построить футбольную империю, которая войдет в историю.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Деньги всегда увеличиваются
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Футбольные игры
 Теги темы: Мод меню

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