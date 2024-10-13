Описание

Football Tycoon предлагает вам создать собственный футбольный клуб с нуля, начиная с небольшой команды в четвертом дивизионе и стремясь возглавить путь к вершинам Премьер-лиги. Здесь каждый ваш выбор имеет значение: от найма и увольнения менеджеров до улучшения помещений, стадионов и ведения переговоров о переходах игроков. Подписывайте контракты со спонсорами и управляйте финансами, чтобы обеспечить устойчивое развитие команды.





Как футбольный магнат, вам придется принимать взвешенные и жесткие решения по управлению ресурсами. Что выберете: пригласить в команду футбольную суперзвезду, способную мгновенно поднять боевой дух и качество игры, или инвестировать в усовершенствование тренировочной базы для долгосрочного процветания клуба? Football Tycoon дарит вам уникальную возможность испытать себя в роли настоящего руководителя и построить футбольную империю, которая войдет в историю.