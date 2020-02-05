War Legends: RTS стратегия PvP (Мод, Без рекламы) 5.2.20
Участвуйте в эпических битвах и откройте уникальные возможности для победы
War Legends: Strategy Game RTS объединяет любимые механики классической стратегии и переносит их на мобильные устройства, давая вам полный контроль над каждым юнитом в ходе сражений. Стройте здания, добывайте золото и дерево, нанимайте войска и легендарных героев, а затем отправляйтесь на поле боя, чтобы сокрушить базу врага. Вам предстоит выбирать свою тактику и развивать сильные стороны каждой расы — людей, орков, эльфов, гномов, гоблинов и нежити, которые обладают уникальными способностями и магическими навыками. Сражайтесь с игроками по всему миру в PvP-дуэлях и поднимайте свой ранг, или же объединяйтесь с друзьями и выходите на арену рейтинговых командных боев.
Если вы предпочитаете одиночную игру, в вашем распоряжении увлекательная сюжетная кампания, наполненная яркими персонажами и захватывающими миссиями. Собирайте армии, развивайте своих героев и используйте различные стратегии, чтобы победить могущественных врагов. Бои становятся по-настоящему динамичными, когда каждая раса вносит свою изюминку в общий бой, а сочетание магии и меча добавляет дополнительного накала страстям. Испытайте себя в масштабных битвах альянсов Света и Тьмы и докажите, что вы достойны звания великого полководца!
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