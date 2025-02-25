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Royal Warriors: Art of War TD (Мод меню)

Royal Warriors: Art of War TD (Мод меню) 12

Покорите поле битвы: тактика, армия и военная доблесть для настоящих лидеров
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Версия:
12
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
P.D. PLAYGENES INTERNATIONAL LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Royal Warriors – это стратегическая игра TD, где вы становитесь командиром крошечных, но отважных легионов. Вам предстоит принимать вызовы различных уровней, совершенствовать свою армию и получать дополнительные награды, доказывая своё превосходство в боевых столкновениях. Здесь каждый солдат – часть вашей судьбы, а каждое принятое решение приближает вас к званию лучшего в истории человечества.


Экипируйтесь, тренируйте своих воинов и ведите войну, используя мясо как уникальный ресурс для улучшения боевых способностей. Станьте настоящим лидером, управляющим армией, где тактика и сила сливаются в единое целое, даря вам шанс победить любого врага и завоевать поле битвы.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

Неограниченная энергия (мана)

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

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Скачать Royal Warriors: Art of War TD (Мод меню) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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