Описание

Dino Island: Collect&Fight (Мод, Без рекламы) - Постройте дом, повышайте уровень и прокачивайте свои навыки, расширяйте свою коллекцию разных сильных рептилий и обрушьте всю свою ярость на новых противников во время рейда! Постройте дом высокого класса, исследуйте подземелье (например: покупайте много, проявляйте изобретательность и получайте разнообразные предметы), собирайте монеты с монстров. Не забудьте поделиться этим домом с друзьями и семьей!





Большая семья друзей. Не ждите, пока они придут, иначе вы можете ждать вечно. Вы можете построить их дома прямо сейчас! Постройте свои дома с нуля прямо сейчас! Развлекайтесь с опасными пауками в подземелье. Собирайте монеты у врагов и побеждайте ведьм на кладбище.