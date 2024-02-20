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Dino Island: Collect&Fight (Мод, Без рекламы)

Dino Island: Collect&Fight (Мод, Без рекламы) 4.0.17

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Версия:
4.0.17
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MAD PIXEL
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
799
Скриншоты
Описание

Dino Island: Collect&Fight (Мод, Без рекламы) - Постройте дом, повышайте уровень и прокачивайте свои навыки, расширяйте свою коллекцию разных сильных рептилий и обрушьте всю свою ярость на новых противников во время рейда! Постройте дом высокого класса, исследуйте подземелье (например: покупайте много, проявляйте изобретательность и получайте разнообразные предметы), собирайте монеты с монстров. Не забудьте поделиться этим домом с друзьями и семьей!


Большая семья друзей. Не ждите, пока они придут, иначе вы можете ждать вечно. Вы можете построить их дома прямо сейчас! Постройте свои дома с нуля прямо сейчас! Развлекайтесь с опасными пауками в подземелье. Собирайте монеты у врагов и побеждайте ведьм на кладбище.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dino Island: Collect&Fight (Мод, Без рекламы) v4.0.17 MOD APK

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Скачать Dino Island: Collect&Fight (Мод, Без рекламы) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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