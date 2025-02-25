Описание

Fog Fall: Turning Point переносит вас в 21 век, когда углубление человечества в недра Земли привело к смещению мантии и катастрофическому извержению минеральных паров, смешанных с химическими отходами. Мир погружается в темные века, окутанные густым туманом, где древние технологии и разрушительные изменения формируют суровую реальность выживания.





В этом постапокалиптическом приключении вам предстоит собирать ресурсы, строить и ремонтировать инфраструктуру в разрушенном городе, постоянно бдительно наблюдая за угрозой от неизвестных зомби. Только ультрафиолетовый свет способен эффективно подавить вирус, но зловещая мутация несет в себе гораздо больше опасностей, чем просто заражение. Примите вызов, чтобы восстановить надежду и доказать, что даже в мире, погруженном в туман, возможно вернуть утраченный свет.