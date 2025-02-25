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Fog Fall :Turning Point

Fog Fall :Turning Point 1.0.0

Откройте мрачные тайны тумана: ультрафиолетовая борьба за выживание в городе
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Larks Holding Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Fog Fall: Turning Point переносит вас в 21 век, когда углубление человечества в недра Земли привело к смещению мантии и катастрофическому извержению минеральных паров, смешанных с химическими отходами. Мир погружается в темные века, окутанные густым туманом, где древние технологии и разрушительные изменения формируют суровую реальность выживания.


В этом постапокалиптическом приключении вам предстоит собирать ресурсы, строить и ремонтировать инфраструктуру в разрушенном городе, постоянно бдительно наблюдая за угрозой от неизвестных зомби. Только ультрафиолетовый свет способен эффективно подавить вирус, но зловещая мутация несет в себе гораздо больше опасностей, чем просто заражение. Примите вызов, чтобы восстановить надежду и доказать, что даже в мире, погруженном в туман, возможно вернуть утраченный свет.


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