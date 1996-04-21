CASK (Мод, Много ресурсов) 5.4
Погрузитесь в эпическое RTS-приключение: стройте, собирайте ресурсы и завоевывайте
Отправляйтесь в грандиозное приключение с CASK – лучшей мобильной стратегической игрой в реальном времени, где вы начинаете с крошечной деревни и превращаете её в могущественную нацию. Здесь каждый игрок испытывает настоящий дух классических RTS-игр, проводя яркие казуальные сессии продолжительностью всего 30 минут.
Создайте свою империю с нуля, начиная с ратуши и двух жителей, и постепенно расширяйте своё королевство, собирая древесину, еду и золото для строительства домов, замков, башен и тренировок новых солдат, включая рыцарей и лучников. Используйте свою тактическую смекалку, чтобы оптимизировать сбор ресурсов и командовать армиями, которые помогут завоевать виртуальный мир, превращая каждую битву в шаг к легендарной победе.
В игре вы можете использовать золото, мясо, дерево по своему усмотрению, количество не имеет значения.
Карты, продаваемые в игре за реальные деньги, будут разблокированы.
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