Описание

Отправляйтесь в грандиозное приключение с CASK – лучшей мобильной стратегической игрой в реальном времени, где вы начинаете с крошечной деревни и превращаете её в могущественную нацию. Здесь каждый игрок испытывает настоящий дух классических RTS-игр, проводя яркие казуальные сессии продолжительностью всего 30 минут.





Создайте свою империю с нуля, начиная с ратуши и двух жителей, и постепенно расширяйте своё королевство, собирая древесину, еду и золото для строительства домов, замков, башен и тренировок новых солдат, включая рыцарей и лучников. Используйте свою тактическую смекалку, чтобы оптимизировать сбор ресурсов и командовать армиями, которые помогут завоевать виртуальный мир, превращая каждую битву в шаг к легендарной победе.