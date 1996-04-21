android-1.ru / Игры / Стратегии / CASK (Мод, Много ресурсов)
CASK (Мод, Много ресурсов)

CASK (Мод, Много ресурсов) 5.4

Погрузитесь в эпическое RTS-приключение: стройте, собирайте ресурсы и завоевывайте
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fernando Pastor
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Отправляйтесь в грандиозное приключение с CASK – лучшей мобильной стратегической игрой в реальном времени, где вы начинаете с крошечной деревни и превращаете её в могущественную нацию. Здесь каждый игрок испытывает настоящий дух классических RTS-игр, проводя яркие казуальные сессии продолжительностью всего 30 минут. 


Создайте свою империю с нуля, начиная с ратуши и двух жителей, и постепенно расширяйте своё королевство, собирая древесину, еду и золото для строительства домов, замков, башен и тренировок новых солдат, включая рыцарей и лучников. Используйте свою тактическую смекалку, чтобы оптимизировать сбор ресурсов и командовать армиями, которые помогут завоевать виртуальный мир, превращая каждую битву в шаг к легендарной победе.


Информация о модах

В игре вы можете использовать золото, мясо, дерево по своему усмотрению, количество не имеет значения.

Карты, продаваемые в игре за реальные деньги, будут разблокированы.

Показать полностью
 Теги темы: Много ресурсов

Скачать CASK (Мод, Много ресурсов) v5.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать CASK (Мод, Много ресурсов) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога)
Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога)
Version: 0.1
The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар)
The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар)
Version: 0.0.1
Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню)
Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню)
Version: 1.0.0
Fusion Brawl (Мод, Режим бога)
Fusion Brawl (Мод, Режим бога)
Version: 0.37
King of Defense 5: TD Games
King of Defense 5: TD Games
Version: 1.0.25
Empire: Four Kingdoms (PL) (Мод, Без рекламы)
Empire: Four Kingdoms (PL) (Мод, Без рекламы)
Version: 4.96.21
Rise of Survivors (Мод, Без реклам)
Rise of Survivors (Мод, Без реклам)
Version: 20.5.70
ChanceLot TD: Merge Wars (Мод Много урона)
ChanceLot TD: Merge Wars (Мод Много урона)
Version: 1.0.26

Отзывы о CASK (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив