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Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню)

Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню) 1.0.0

Погрузитесь в мир тактики: создайте базу, модернизируйте танки и доминируйте над врагами!
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Wow Meow Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Примите вызов и станьте легендарным командиром, возглавив армию харизматичных кошачьих командиров в Cat Commanders: Tank War. Постройте свою базу, исследуйте карту рейдов и откройте десятки ячеек сетки, каждая из которых скрывает ценные награды и уникальные испытания. Ваши стратегии и умение правильно располагать подразделения будут определять исход каждой схватки.


Развивайте своих бойцов, улучшайте и модернизируйте танки до предельных возможностей, чтобы максимально использовать их сильные стороны. Адаптируйте тактику под стиль игры, выбирайте оптимальные улучшения и побеждайте в битвах с врагами. Каждая победа — это шаг к званию лучшего тактика, способного привести свою армию к окончательной победе.


Информация о модах

Автоматическая победа в битве

Примечание:  включите его перед началом боя.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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