Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню) 1.0.0
Погрузитесь в мир тактики: создайте базу, модернизируйте танки и доминируйте над врагами!
Примите вызов и станьте легендарным командиром, возглавив армию харизматичных кошачьих командиров в Cat Commanders: Tank War. Постройте свою базу, исследуйте карту рейдов и откройте десятки ячеек сетки, каждая из которых скрывает ценные награды и уникальные испытания. Ваши стратегии и умение правильно располагать подразделения будут определять исход каждой схватки.
Развивайте своих бойцов, улучшайте и модернизируйте танки до предельных возможностей, чтобы максимально использовать их сильные стороны. Адаптируйте тактику под стиль игры, выбирайте оптимальные улучшения и побеждайте в битвах с врагами. Каждая победа — это шаг к званию лучшего тактика, способного привести свою армию к окончательной победе.
Автоматическая победа в битве
Примечание: включите его перед началом боя.
Скачать Cat Commanders: Tank Wars (Мод Меню) v1.0.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer