Wall Tower Defense 0.0.1
Объединяйтесь с союзником и стройте непробиваемую оборону против волн монстров
Wall Tower Defense — лучшая кооперативная мобильная игра в жанре Tower Defense, в которой вы и ваш друг объединяете силы, чтобы защитить замок от бесчисленных волн безжалостных монстров. Вместе вы планируете оборону, выбираете из множества уникальных башен, каждая из которых обладает особыми способностями и тактическим преимуществом. Располагая башни вдоль пути захватчиков, вы создаёте мощные комбинации, которые способны переломить ход битвы и сохранить целостность вашего королевства.
С каждым уровнем враги становятся сильнее и изобретательнее, требуя тщательного стратегического планирования и координации действий между игроками. Зарабатывайте монеты и награды за уничтоженных противников, разблокируйте новые типы башен и улучшения, чтобы расширять арсенал защитных сооружений и усиливать их эффективность. Wall Tower Defense предлагает насыщенный и динамичный геймплей, где успех зависит от вашей командной работы, грамотного распределения ресурсов и способности адаптироваться к постоянно меняющейся угрозе.
1. Множитель опыта
2. Множитель монет
3. Множитель жетонов
4. Множитель трофеев
5. Множитель алмазов
6. Трофеи не уменьшаются при трате
7. Режим Бога главной башни
8. Режим Бога всех персонажей | Без урона
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