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Dawn Gathering

Dawn Gathering 9.4.20

Оригинал

Постройте подземное убежище и возглавьте альянс выживших в постапокалиптическом мире
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Версия:
9.4.20
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SkyRise Digital Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Wasteland Chronicles — захватывающая многопользовательская стратегия, погружающая вас в суровый постапокалиптический мир, где каждый выживший становится ценным ресурсом. В роли лидера выживших вы строите укреплённое подземное убежище, обеспечиваете безопасность своего сообщества и формируете альянс, чтобы противостоять мутировавшим угрозам пустоши. Исследуйте заброшенные руины, собирайте ресурсы и реликвии прошлого, раскрывая тайны давно исчезнувшей цивилизации.


Объединяйте силы с другими игроками, укрепляйте дипломатические связи и сражайтесь за контроль над ключевыми территориями, чтобы создать новый мировой порядок. Стратегическое планирование включает управление ресурсами, развитие технологий и оборону вашего убежища от набегов врагов. Система прогресса и динамические события обеспечивают постоянное изменение игрового мира, поддерживая интерес и предлагая разнообразные сценарии развития — от обороны до экспансии.


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: оригинал

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