Описание

Wasteland Chronicles — захватывающая многопользовательская стратегия, погружающая вас в суровый постапокалиптический мир, где каждый выживший становится ценным ресурсом. В роли лидера выживших вы строите укреплённое подземное убежище, обеспечиваете безопасность своего сообщества и формируете альянс, чтобы противостоять мутировавшим угрозам пустоши. Исследуйте заброшенные руины, собирайте ресурсы и реликвии прошлого, раскрывая тайны давно исчезнувшей цивилизации.





Объединяйте силы с другими игроками, укрепляйте дипломатические связи и сражайтесь за контроль над ключевыми территориями, чтобы создать новый мировой порядок. Стратегическое планирование включает управление ресурсами, развитие технологий и оборону вашего убежища от набегов врагов. Система прогресса и динамические события обеспечивают постоянное изменение игрового мира, поддерживая интерес и предлагая разнообразные сценарии развития — от обороны до экспансии.