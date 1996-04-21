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Empire: Four Kingdoms (PL) (Мод, Без рекламы)

Empire: Four Kingdoms (PL) (Мод, Без рекламы) 4.96.21

Постройте неприступную империю и станьте мастером тактики в мире средневековых сражений
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Версия:
4.96.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Goodgame Studios
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Empire: Four Kingdoms (PL) вы окунетесь в увлекательный мир средневековой MMO-стратегии, где создание огромной империи и участие в эпических битвах против миллионов игроков становятся вашим путем к славе. Докажите, что именно вы — настоящий лидер, способный возглавить судьбу своего королевства, возводя неприступные крепости и стратегически управляя армией. Эта игра, отмеченная многочисленными наградами, предлагает вам не только возможность собрать большую армию, но и раскрыть потенциал каждого воина, используя уникальные таланты могущественных генералов.


Проявите свою тактическую хитрость, разблокируя доступ к элитным командирам и применяя их способности для перехитривания противников. Планируйте свои стратегии, управляйте ресурсами и направляйте силу своего народа на завоевание новых территорий. Empire: Four Kingdoms (PL) доказывает, что настоящая мощь заключается не только в численности войск, но и в умении правильно расставить приоритеты и использовать каждый элемент в свою пользу. Примите вызов и покажите, что вы способны превратить мечту о великой империи в реальность!


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Скачать Empire: Four Kingdoms (PL) (Мод, Без рекламы) v4.96.21 MOD APK

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Скачать Empire: Four Kingdoms (PL) (Мод, Без рекламы) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб
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