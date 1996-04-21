Описание

В Empire: Four Kingdoms (PL) вы окунетесь в увлекательный мир средневековой MMO-стратегии, где создание огромной империи и участие в эпических битвах против миллионов игроков становятся вашим путем к славе. Докажите, что именно вы — настоящий лидер, способный возглавить судьбу своего королевства, возводя неприступные крепости и стратегически управляя армией. Эта игра, отмеченная многочисленными наградами, предлагает вам не только возможность собрать большую армию, но и раскрыть потенциал каждого воина, используя уникальные таланты могущественных генералов.





Проявите свою тактическую хитрость, разблокируя доступ к элитным командирам и применяя их способности для перехитривания противников. Планируйте свои стратегии, управляйте ресурсами и направляйте силу своего народа на завоевание новых территорий. Empire: Four Kingdoms (PL) доказывает, что настоящая мощь заключается не только в численности войск, но и в умении правильно расставить приоритеты и использовать каждый элемент в свою пользу. Примите вызов и покажите, что вы способны превратить мечту о великой империи в реальность!