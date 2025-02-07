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Last Battle - Tactical War (Мод меню)

Last Battle - Tactical War (Мод меню) 1.0.2

Испытайте адреналин последней битвы: тактическое выживание в разрушенных крепостях
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EZ Games JSC.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В игре Last Battle - Tactical War вы оказываетесь в мире, раздираемом хаосом и беззаконием, где конец неизбежен, а выживание становится искусством. Под вашим командованием собирается разношерстная банда воинов, готовая бросить вызов безжалостным мародёрам и захватить контроль над разрушенными крепостями. Здесь каждый шаг, каждая стратегия и каждое принятое решение определяют судьбу умирающего мира.


Эта тактическая игра дарит вам возможность испытать настоящий адреналин, развернув отчаянные силы в стремлении восстановить порядок из руин. Используйте свои лидерские качества, чтобы построить неустрашимую оборону, планируя атаки и объединяя силы так, чтобы враг не смог прорвать линию защиты. Каждый выбранный ход становится залогом победы в жестокой битве за выживание.


Погрузитесь в атмосферу решающих сражений, где стратегия и смекалка становятся вашим главным оружием. Докажите, что именно вы достойны стать лидером последнего шанса, возглавив армию, которая способна изменить ход истории и вернуть миру утраченный порядок.


Информация о модах
  • Пропуск рекламы/Драгоценные камни (основная валюта)
  • Высокий уровень (100 фиксированный)
  • Награды без рекламы
  • Привилегия отключения рекламы
  • VIP разблокирован
  • Стартовые пакеты
  • Бесплатная покупка драгоценных камней и золота
  • Высокая скорость

Примечание:

Тестировано на эмуляторе

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 Теги темы: Мод меню

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