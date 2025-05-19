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Zombie Survival warfare Game (Мод, Режим бога)

Zombie Survival warfare Game (Мод, Режим бога) 1.1.7

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Версия:
1.1.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Active Invasion
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 379
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы принять вызов и сразиться с ордами зомби? Вам предстоит взять в руки оружие и подготовиться к обороне от нежити, чтобы обеспечить успех в игре Zombie Survival Warfare. Только вы, настоящий коммандос из спецназа вашей страны, можете возглавить захватывающую миссию по уничтожению зомби-вируса, который затопил город.


Зомби Survival Warfare - это игра о зомби, полная динамичных событий, которая даст вам возможность проявить свои навыки в качестве первоклассного 3D-шутера. Вам предстоит сражаться в эпических битвах с ожившими мертвецами, используя широкий арсенал оружия и тактические приемы.


В игре вас ожидает захватывающий геймплей, наполненный ужасом и напряжением. Вам придется преодолеть опасности и преграды, уничтожая зомби на каждом шагу. Используйте тактику, стратегию и точные выстрелы, чтобы остановить распространение зомби-вируса и спасти город от хаоса и разрушения.


Зомби Survival Warfare предлагает увлекательные миссии, захватывающую историю и захватывающую атмосферу, которая погрузит вас в мир апокалипсиса. Продемонстрируйте свою мастерство в боях с зомби и покажите, что вы настоящий герой, способный выжить в этой опасной битве против нежити. В Zombie Survival Warfare вас ждет незабываемое приключение, полное экшена и адреналина. Встаньте на защиту человечества и докажите, что вы готовы противостоять ужасу зомби и привести свою команду к победе.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Zombie Survival warfare Game (Мод, Режим бога) v1.1.7 MOD APK

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Скачать Zombie Survival warfare Game (Мод, Режим бога) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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