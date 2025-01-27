Описание

Охотник за древними реликвиями — это захватывающее приключение, где вы выступаете в роли члена тайного общества, защищающего мир от опасных сил. Профессор Исаак, жаждущий бессмертия, украл древний артефакт и с его помощью собирается раскрыть страшные тайны древнего храма. Его жадность ведёт его по пути безумия, угрожая выпустить на мир древнее проклятие.





Ваш путь пролегает через таинственные руины, скрытые ловушки и столкновения с армией наёмников, охраняющих злого археолога. Вам предстоит сражаться в напряжённых перестрелках, использовать акробатические навыки и стратегию, чтобы добраться до артефакта раньше полуночи. Охотник за древними реликвиями — это микс динамичного боевого экшена, исследования загадочных мест и древних мифов, где только самые смелые смогут остановить надвигающуюся угрозу и вернуть украденный артефакт!