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Охотник за древними реликвиями (Мод, Без рекламы)

Охотник за древними реликвиями (Мод, Без рекламы) 19

Остановите безумного археолога и спасите человечество
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Версия:
19
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kick Time Studios
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34
Скриншоты
Описание

Охотник за древними реликвиями — это захватывающее приключение, где вы выступаете в роли члена тайного общества, защищающего мир от опасных сил. Профессор Исаак, жаждущий бессмертия, украл древний артефакт и с его помощью собирается раскрыть страшные тайны древнего храма. Его жадность ведёт его по пути безумия, угрожая выпустить на мир древнее проклятие.


Ваш путь пролегает через таинственные руины, скрытые ловушки и столкновения с армией наёмников, охраняющих злого археолога. Вам предстоит сражаться в напряжённых перестрелках, использовать акробатические навыки и стратегию, чтобы добраться до артефакта раньше полуночи. Охотник за древними реликвиями — это микс динамичного боевого экшена, исследования загадочных мест и древних мифов, где только самые смелые смогут остановить надвигающуюся угрозу и вернуть украденный артефакт!


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Скачать Охотник за древними реликвиями (Мод, Без рекламы) v19 MOD APK

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