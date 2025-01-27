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Hill Dash Racing: Russian Cars (Мод, Много денег)

Hill Dash Racing: Russian Cars (Мод, Много денег) 1.8.0

Покоряйте бездорожье на классических русских машинах
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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Inzeda Games
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
37
Скриншоты
Описание

Hill Dash Racing: Russian Cars — это динамичная 2D-гонка, вдохновлённая культовыми аркадными развлечениями. Игра сочетает ностальгический стиль с новыми декорациями и расширенными геймплейными возможностями, предлагая свежий взгляд на классическую механику. В вашем распоряжении — разнообразные российские автомобили, которые можно улучшать, превращая их в мощные внедорожные монстры.


Каждый заезд — это испытание на ловкость и баланс. Доберитесь до финиша, преодолевая холмы, ухабы и резкие подъёмы, где физика играет ключевую роль. Правильное управление скоростью и плавное приземление — залог успеха! Hill Dash Racing: Russian Cars подарит массу весёлых моментов и настоящих испытаний даже для самых опытных гонщиков. Готовы ли вы справиться с капризными трассами и стать королём бездорожья?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Hill Dash Racing: Russian Cars (Мод, Много денег) v1.8.0 MOD APK

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Скачать Hill Dash Racing: Russian Cars (Мод, Много денег) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб
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