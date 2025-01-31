Wukong Go - Idle RPG Games (Мод меню) 1.100
Станьте легендарным Царём Обезьян в увлекательном RPG-приключении
Версия:
1.100
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitEpoch
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
29
Описание
Wukong Go переносит вас в мир легенд, где вы берёте на себя роль великого Monkey King — Wukong! Погрузитесь в волшебное текстовое roguelike RPG, основанное на эпическом путешествии на Запад, с увлекательной механикой idle-геймплея.
Каждый день вам предстоит защищать Мастера Танга от нападений демонов, используя свои способности и выполняя легендарные 72 преобразования. Пройдите через 81 испытание, преодолейте все трудности и докажите, что вы истинный Царь Обезьян. Wukong Go — это уникальное сочетание ролевой игры и захватывающих испытаний, которые оживляют древние легенды!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
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