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Wukong Go - Idle RPG Games (Мод меню)

Wukong Go - Idle RPG Games (Мод меню) 1.100

Станьте легендарным Царём Обезьян в увлекательном RPG-приключении
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Версия:
1.100
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitEpoch
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
29
Скриншоты
Описание

Wukong Go переносит вас в мир легенд, где вы берёте на себя роль великого Monkey King — Wukong! Погрузитесь в волшебное текстовое roguelike RPG, основанное на эпическом путешествии на Запад, с увлекательной механикой idle-геймплея.


Каждый день вам предстоит защищать Мастера Танга от нападений демонов, используя свои способности и выполняя легендарные 72 преобразования. Пройдите через 81 испытание, преодолейте все трудности и докажите, что вы истинный Царь Обезьян. Wukong Go — это уникальное сочетание ролевой игры и захватывающих испытаний, которые оживляют древние легенды!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Wukong Go - Idle RPG Games (Мод меню) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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