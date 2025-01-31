Описание

Wukong Go переносит вас в мир легенд, где вы берёте на себя роль великого Monkey King — Wukong! Погрузитесь в волшебное текстовое roguelike RPG, основанное на эпическом путешествии на Запад, с увлекательной механикой idle-геймплея.





Каждый день вам предстоит защищать Мастера Танга от нападений демонов, используя свои способности и выполняя легендарные 72 преобразования. Пройдите через 81 испытание, преодолейте все трудности и докажите, что вы истинный Царь Обезьян. Wukong Go — это уникальное сочетание ролевой игры и захватывающих испытаний, которые оживляют древние легенды!