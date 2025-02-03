Версия:
1.9.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Обновлено:
Сегодня, 16:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание
War Regions: Завоюй территорию и докажи своё военное превосходство!
Готов ли ты управлять войсками, побеждать врагов и захватывать новые земли? В War Regions у тебя есть шанс воплотить грандиозные военные стратегии, сражаясь за мировое господство!
Командуй армией, атакуй врагов или укрепляй оборону, собирая ресурсы для решающего удара. Используй танки, артиллерию, вертолёты и другие виды техники, чтобы захватывать территории и защищать свои границы. Прими вызов, разрабатывай уникальные тактики и стань великим полководцем в War Regions!
Информация о модах
Меню
Неограниченное количество монет
Неограниченное количество бриллиантов
Показать полностью
Скачать War Regions: Завоюй территорию (Мод Меню) v1.9.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer