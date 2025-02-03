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War Regions: Завоюй территорию (Мод Меню)

War Regions: Завоюй территорию (Мод Меню) 1.9.0

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Версия:
1.9.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

War Regions: Завоюй территорию и докажи своё военное превосходство!


Готов ли ты управлять войсками, побеждать врагов и захватывать новые земли? В War Regions у тебя есть шанс воплотить грандиозные военные стратегии, сражаясь за мировое господство!


Командуй армией, атакуй врагов или укрепляй оборону, собирая ресурсы для решающего удара. Используй танки, артиллерию, вертолёты и другие виды техники, чтобы захватывать территории и защищать свои границы. Прими вызов, разрабатывай уникальные тактики и стань великим полководцем в War Regions!


Информация о модах

Меню

Неограниченное количество монет

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Мод меню

Скачать War Regions: Завоюй территорию (Мод Меню) v1.9.0 MOD APK

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Скачать War Regions: Завоюй территорию (Мод Меню) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

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