Версия:
1.0.54
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HAHA GAMES
Обновлено:
Сегодня, 15:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Описание
Hold My Lord — это захватывающая мобильная игра в жанре Tower Defense с карточным геймплеем, дарящая невероятную свободу действий. Соберите лучших генералов Трех Королевств, получая щедрые награды сразу после входа в игру. Создайте свою уникальную команду и станьте новым Лордом в мире легендарных сражений!
Игра предлагает свежий взгляд на жанр: вы сами выбираете позиции генералов, а ключом к победе становится ваша мудрость. Даже в режиме оффлайн вы сможете накапливать ресурсы и прогрессировать без усилий. Hold My Lord — это идеальное сочетание стратегии, комфорта и духа Троецарствия, которое подарит вам часы удовольствия.
Информация о модах
- Меню
- Множитель урона
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