Описание

Hold My Lord — это захватывающая мобильная игра в жанре Tower Defense с карточным геймплеем, дарящая невероятную свободу действий. Соберите лучших генералов Трех Королевств, получая щедрые награды сразу после входа в игру. Создайте свою уникальную команду и станьте новым Лордом в мире легендарных сражений!





Игра предлагает свежий взгляд на жанр: вы сами выбираете позиции генералов, а ключом к победе становится ваша мудрость. Даже в режиме оффлайн вы сможете накапливать ресурсы и прогрессировать без усилий. Hold My Lord — это идеальное сочетание стратегии, комфорта и духа Троецарствия, которое подарит вам часы удовольствия.