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Hold My Lord (Мод меню)

Hold My Lord (Мод меню) 1.0.54

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Версия:
1.0.54
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HAHA GAMES
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Скриншоты
Описание

Hold My Lord — это захватывающая мобильная игра в жанре Tower Defense с карточным геймплеем, дарящая невероятную свободу действий. Соберите лучших генералов Трех Королевств, получая щедрые награды сразу после входа в игру. Создайте свою уникальную команду и станьте новым Лордом в мире легендарных сражений!


Игра предлагает свежий взгляд на жанр: вы сами выбираете позиции генералов, а ключом к победе становится ваша мудрость. Даже в режиме оффлайн вы сможете накапливать ресурсы и прогрессировать без усилий. Hold My Lord — это идеальное сочетание стратегии, комфорта и духа Троецарствия, которое подарит вам часы удовольствия.


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hold My Lord (Мод меню) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

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