Three Kingdoms Defense - Five Tiger Generals — это захватывающая игра в жанре Tower Defense, где вы станете стратегом, защищающим королевство Шу. Возглавьте пять легендарных генералов-тигров и используйте их выдающиеся боевые навыки, чтобы отразить врагов и защитить свои земли.
Плавное управление и динамичный ритм для захватывающего геймплея. Уникальные боевые элементы, которые добавляют глубину стратегии. Прогрессию, вдохновлённую историей и "Романом о трёх королевствах". Станьте частью истории, возглавьте армию героев и приведите своё королевство к победе. Three Kingdoms Defense - Five Tiger Generals подарит вам незабываемое тактическое приключение!
1. Увеличенное количество золотых монет
2. Неограниченные улучшения
3. Меню модов
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Скачать Three Kingdoms Defense (Мод Меню) v2.0.0 MOD APK
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