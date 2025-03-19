Описание

Three Kingdoms Defense - Five Tiger Generals — это захватывающая игра в жанре Tower Defense, где вы станете стратегом, защищающим королевство Шу. Возглавьте пять легендарных генералов-тигров и используйте их выдающиеся боевые навыки, чтобы отразить врагов и защитить свои земли.





Плавное управление и динамичный ритм для захватывающего геймплея. Уникальные боевые элементы, которые добавляют глубину стратегии. Прогрессию, вдохновлённую историей и "Романом о трёх королевствах". Станьте частью истории, возглавьте армию героев и приведите своё королевство к победе. Three Kingdoms Defense - Five Tiger Generals подарит вам незабываемое тактическое приключение!