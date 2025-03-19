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Three Kingdoms Defense (Мод Меню)

Three Kingdoms Defense (Мод Меню) 2.0.0

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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
01Games Technology Co., Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Three Kingdoms Defense - Five Tiger Generals — это захватывающая игра в жанре Tower Defense, где вы станете стратегом, защищающим королевство Шу. Возглавьте пять легендарных генералов-тигров и используйте их выдающиеся боевые навыки, чтобы отразить врагов и защитить свои земли. 


Плавное управление и динамичный ритм для захватывающего геймплея. Уникальные боевые элементы, которые добавляют глубину стратегии. Прогрессию, вдохновлённую историей и "Романом о трёх королевствах". Станьте частью истории, возглавьте армию героев и приведите своё королевство к победе. Three Kingdoms Defense - Five Tiger Generals подарит вам незабываемое тактическое приключение!


Информация о модах

1. Увеличенное количество золотых монет

2. Неограниченные улучшения

3. Меню модов


Примечание : Вам нужно получить значение цены товара, затем ввести количество цен, затем нажать новое сканирование, затем нажать редактирование. Посмотрите видео для получения дополнительной информации.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Three Kingdoms Defense (Мод Меню) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

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