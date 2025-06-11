Описание

Trench Warfare WW1: RTS Battle — это захватывающая стратегическая игра в реальном времени, погружающая вас в напряжённые события Первой мировой войны. В роли генерала вам предстоит командовать своей армией на Восточном и Западном фронтах, участвуя в реальных исторических сражениях за союзников или центральные державы.





Выбирайте правильную комбинацию солдат и танков, чтобы захватить вражеские окопы, и готовьтесь к обороне от бесконечных волн противника. Тактические артиллерийские удары и грамотное использование ресурсов станут ключом к победе. Ощутите драму и сложность окопной войны, погружаясь в атмосферу истории с Trench Warfare WW1: RTS Battle!