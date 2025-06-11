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Trench Warfare WW1: RTS Battle (Мод, Много денег)

Trench Warfare WW1: RTS Battle (Мод, Много денег) 2.5

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Версия:
2.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SimpleBit Studios
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 224 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122
Скриншоты
Описание

Trench Warfare WW1: RTS Battle — это захватывающая стратегическая игра в реальном времени, погружающая вас в напряжённые события Первой мировой войны. В роли генерала вам предстоит командовать своей армией на Восточном и Западном фронтах, участвуя в реальных исторических сражениях за союзников или центральные державы.


Выбирайте правильную комбинацию солдат и танков, чтобы захватить вражеские окопы, и готовьтесь к обороне от бесконечных волн противника. Тактические артиллерийские удары и грамотное использование ресурсов станут ключом к победе. Ощутите драму и сложность окопной войны, погружаясь в атмосферу истории с Trench Warfare WW1: RTS Battle!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Trench Warfare WW1: RTS Battle (Мод, Много денег) v2.5 MOD APK

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Скачать Trench Warfare WW1: RTS Battle (Мод, Много денег) 224 Мб Ссылка 2 224 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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