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Plants vs Zombies: Essential Edition (Мод меню)

Plants vs Zombies: Essential Edition (Мод меню) v1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
2-01-2025, 16:53
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
89
Описание

Plants vs. Zombies: Essential Edition — это обновлённое издание легендарной игры, объединяющее эксклюзивный контент с разных платформ в одном месте. Вас ждёт расширенный выбор растений, разнообразные типы зомби и множество уровней, полных испытаний и сюрпризов. Теперь вы сможете насладиться функциями, которые раньше были доступны только на отдельных устройствах, и открыть новые способы защиты своего сада.


Развивайте стратегию, улучшайте растения и используйте их уникальные способности, чтобы остановить зомби в самых сложных ситуациях. В этой версии добавлены особые уровни, редкие растения и уникальные враги, которые сделают игру ещё интереснее. Погрузитесь в классическую борьбу с зомби, где каждая волна атак становится всё более напряжённой и требует продуманного тактического подхода. Если вы ищете идеальный способ проверить свои навыки и получить удовольствие от стратегии, эта игра — ваш лучший выбор!


Информация о модах

Возможности мод меню:

  • Больше солнца: игроки получают больше солнца во время игры, что позволяет быстрее и проще высаживать больше растений, ускоряя темп игры.
  • Взрыв вишневой бомбы: дальность взрыва или мощность вишневой бомбы увеличена, что делает ее более эффективной при уничтожении больших групп зомби.
  • Сокращено время восстановления посадки: время восстановления посадки растений значительно сокращено, что позволяет игрокам чаще производить посадку и повышать свою защиту.
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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