Plants vs Zombies: Essential Edition (Мод меню) v1.0.0
Plants vs. Zombies: Essential Edition — это обновлённое издание легендарной игры, объединяющее эксклюзивный контент с разных платформ в одном месте. Вас ждёт расширенный выбор растений, разнообразные типы зомби и множество уровней, полных испытаний и сюрпризов. Теперь вы сможете насладиться функциями, которые раньше были доступны только на отдельных устройствах, и открыть новые способы защиты своего сада.
Развивайте стратегию, улучшайте растения и используйте их уникальные способности, чтобы остановить зомби в самых сложных ситуациях. В этой версии добавлены особые уровни, редкие растения и уникальные враги, которые сделают игру ещё интереснее. Погрузитесь в классическую борьбу с зомби, где каждая волна атак становится всё более напряжённой и требует продуманного тактического подхода. Если вы ищете идеальный способ проверить свои навыки и получить удовольствие от стратегии, эта игра — ваш лучший выбор!
Возможности мод меню:
- Больше солнца: игроки получают больше солнца во время игры, что позволяет быстрее и проще высаживать больше растений, ускоряя темп игры.
- Взрыв вишневой бомбы: дальность взрыва или мощность вишневой бомбы увеличена, что делает ее более эффективной при уничтожении больших групп зомби.
- Сокращено время восстановления посадки: время восстановления посадки растений значительно сокращено, что позволяет игрокам чаще производить посадку и повышать свою защиту.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.