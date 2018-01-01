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Ascent Hero: Roguelike Shooter (Мод меню)

Ascent Hero: Roguelike Shooter (Мод меню) 1.5.3 b455

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Версия:
1.5.3 b455
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zen Stone
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 196
Скриншоты
Описание

Ascent Hero: Roguelike Shooter (Мод меню) - это веселая, основанная на навыках игра для людей, которым нравятся быстрые и rogue-like экшн-игры. В игре вы должны сбить их из своего оружия и отобрать свою землю у злых захватчиков. Игра довольно захватывающая, и вы найдете ее очень занимательной. В игре есть разные виды уровней, такие как коллекционные уровни и уровни с боссами, что делает игру более увлекательной. Вы сможете разблокировать новых роботов в магазине роботов и улучшить характеристики с помощью монет, которые вы собрали по пути.


Это не просто какой-то бессмысленный экшн, вы получите вознаграждение за свое мастерство. Развивайте свои мошеннические навыки, повышая уровень и изучая новое оружие по мере продвижения. Это никогда не становится проще, но становится веселее!


Информация о модах
  • Мод меню
  • Неограниченное количество валюты (драгоценный камень, золото, энергия) – Можно использовать, даже когда недостаточно,
  • увеличивайте, а не уменьшайте
  • Режим Бога
  • Более высокая скорость перемещения
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ascent Hero: Roguelike Shooter (Мод меню) v1.5.3 b455 MOD APK

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Скачать Ascent Hero: Roguelike Shooter (Мод меню) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

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