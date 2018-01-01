Ascent Hero: Roguelike Shooter (Мод меню) - это веселая, основанная на навыках игра для людей, которым нравятся быстрые и rogue-like экшн-игры. В игре вы должны сбить их из своего оружия и отобрать свою землю у злых захватчиков. Игра довольно захватывающая, и вы найдете ее очень занимательной. В игре есть разные виды уровней, такие как коллекционные уровни и уровни с боссами, что делает игру более увлекательной. Вы сможете разблокировать новых роботов в магазине роботов и улучшить характеристики с помощью монет, которые вы собрали по пути.
Это не просто какой-то бессмысленный экшн, вы получите вознаграждение за свое мастерство. Развивайте свои мошеннические навыки, повышая уровень и изучая новое оружие по мере продвижения. Это никогда не становится проще, но становится веселее!
- Мод меню
- Неограниченное количество валюты (драгоценный камень, золото, энергия) – Можно использовать, даже когда недостаточно,
- увеличивайте, а не уменьшайте
- Режим Бога
- Более высокая скорость перемещения
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