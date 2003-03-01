Описание

Avatar: Realms Collide переносит вас в мир, где гармония разрушена угрозой тёмного культа, сеющего хаос и разрушение. Возьмите на себя роль героя, которому суждено объединить могущественных магов, открыть легендарных героев и заключить союзы с сильнейшими лидерами, чтобы вернуть баланс и мир.





Отправьтесь в эпическое путешествие по разрушенным землям, сражайтесь с культом, раскрывайте тайны мира духов и докажите свою силу. Avatar: Realms Collide сочетает глубокую историю, захватывающий геймплей и стратегические элементы, предоставляя игрокам возможность стать ключом к спасению мира. Сможете ли вы восстановить гармонию? Судьба зависит от вас!