Версия:
0.9.406
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tilting Point
Обновлено:
Сегодня, 11:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
233
Описание
Avatar: Realms Collide переносит вас в мир, где гармония разрушена угрозой тёмного культа, сеющего хаос и разрушение. Возьмите на себя роль героя, которому суждено объединить могущественных магов, открыть легендарных героев и заключить союзы с сильнейшими лидерами, чтобы вернуть баланс и мир.
Отправьтесь в эпическое путешествие по разрушенным землям, сражайтесь с культом, раскрывайте тайны мира духов и докажите свою силу. Avatar: Realms Collide сочетает глубокую историю, захватывающий геймплей и стратегические элементы, предоставляя игрокам возможность стать ключом к спасению мира. Сможете ли вы восстановить гармонию? Судьба зависит от вас!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
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Скачать Avatar: Realms Collide (Мод меню) v0.9.406 MOD APK
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