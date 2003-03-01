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Avatar: Realms Collide (Мод меню)

Avatar: Realms Collide (Мод меню) 0.9.406

Спасите мир от хаоса и тьмы
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Версия:
0.9.406
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
233
Скриншоты
Описание

Avatar: Realms Collide переносит вас в мир, где гармония разрушена угрозой тёмного культа, сеющего хаос и разрушение. Возьмите на себя роль героя, которому суждено объединить могущественных магов, открыть легендарных героев и заключить союзы с сильнейшими лидерами, чтобы вернуть баланс и мир.


Отправьтесь в эпическое путешествие по разрушенным землям, сражайтесь с культом, раскрывайте тайны мира духов и докажите свою силу. Avatar: Realms Collide сочетает глубокую историю, захватывающий геймплей и стратегические элементы, предоставляя игрокам возможность стать ключом к спасению мира. Сможете ли вы восстановить гармонию? Судьба зависит от вас!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Avatar: Realms Collide (Мод меню) v0.9.406 MOD APK

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Скачать Avatar: Realms Collide (Мод меню) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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