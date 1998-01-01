Версия:
1.5.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Games for a Living
Обновлено:
Сегодня, 21:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 708 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98
Описание
Elemental Raiders приглашает вас в захватывающий 3D-мир, где стратегия и мастерство определяют победу. Соберите непобедимую команду героев, вооружите их уникальными заклинаниями и вступите в напряжённые PvP-битвы или покорите сложные одиночные рейды.
Исследуйте мир потрясающей визуализации, разработайте свою уникальную тактику и продемонстрируйте своё стратегическое мастерство. Каждое сражение — это шанс доказать, что вы настоящий мастер стихий. Elemental Raiders — это идеальное сочетание динамичного геймплея и богатого фэнтезийного сеттинга, которое увлечёт игроков всех уровней. Вы готовы к вызову?
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
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