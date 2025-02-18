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Wizard Tower: Idle TD (Мод меню)

Wizard Tower: Idle TD (Мод меню) 1.1.39.80

Защитите своё королевство магией и стратегией
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Версия:
1.1.39.80
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ultima Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
565
Скриншоты
Описание

Wizard Tower: Idle TD — это эпическое приключение, где вы становитесь могущественным магом, защищающим свою крепость от орд чудовищных врагов. Используйте древние заклинания и продуманную стратегию, чтобы дать отпор хаосу и спасти своё королевство. Каждое заклинание, от огненных шаров до молниеносных атак, предлагает уникальные способы справляться с растущей угрозой.


Погружайтесь в захватывающий мир сражений, улучшайте свои магические способности и укрепляйте оборону, чтобы противостоять врагам. Изучайте новые территории, такие как зачарованные леса и пустоши, каждая из которых принесёт новые испытания. Эта игра в жанре защиты башни подарит вам часы стратегического и магического удовольствия!


Информация о модах
  • Меню
  • Убийство одним ударом
  • Валюта всегда увеличивается
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Wizard Tower: Idle TD (Мод меню) v1.1.39.80 MOD APK

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Скачать Wizard Tower: Idle TD (Мод меню) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

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