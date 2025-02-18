Версия:
1.1.39.80
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ultima Games
Обновлено:
Вчера, 23:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
565
Описание
Wizard Tower: Idle TD — это эпическое приключение, где вы становитесь могущественным магом, защищающим свою крепость от орд чудовищных врагов. Используйте древние заклинания и продуманную стратегию, чтобы дать отпор хаосу и спасти своё королевство. Каждое заклинание, от огненных шаров до молниеносных атак, предлагает уникальные способы справляться с растущей угрозой.
Погружайтесь в захватывающий мир сражений, улучшайте свои магические способности и укрепляйте оборону, чтобы противостоять врагам. Изучайте новые территории, такие как зачарованные леса и пустоши, каждая из которых принесёт новые испытания. Эта игра в жанре защиты башни подарит вам часы стратегического и магического удовольствия!
Информация о модах
- Меню
- Убийство одним ударом
- Валюта всегда увеличивается
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