Описание

Wizard Tower: Idle TD — это эпическое приключение, где вы становитесь могущественным магом, защищающим свою крепость от орд чудовищных врагов. Используйте древние заклинания и продуманную стратегию, чтобы дать отпор хаосу и спасти своё королевство. Каждое заклинание, от огненных шаров до молниеносных атак, предлагает уникальные способы справляться с растущей угрозой.





Погружайтесь в захватывающий мир сражений, улучшайте свои магические способности и укрепляйте оборону, чтобы противостоять врагам. Изучайте новые территории, такие как зачарованные леса и пустоши, каждая из которых принесёт новые испытания. Эта игра в жанре защиты башни подарит вам часы стратегического и магического удовольствия!