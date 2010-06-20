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Puzzles & Chaos: Frozen Castle (Мод меню)

Puzzles & Chaos: Frozen Castle (Мод меню) 1.62.00

Разбудите дракона и спасите замёрзший мир
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Версия:
1.62.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BLANCOZONE NETWORK KOREA
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
420
Скриншоты
Описание

Puzzles & Chaos: Frozen Castle — это фэнтезийная стратегия, где вам предстоит спасти замёрзший континент, погружённый в гробовую тишину злым призраком. Драконы, некогда верные партнёры человечества, спят под ледяной коркой. Теперь только ваша стратегия и решительность смогут разбудить их, собрать сильнейших союзников и освободить землю от тёмного заклинания.


Погрузитесь в увлекательный мир Puzzles & Chaos, объединяя элементы головоломок и стратегических боёв. Исследуйте замороженные территории, пробивайтесь через преграды и напишите новую легенду о борьбе за свободу. Используйте свои навыки и станьте героем, который вернёт жизнь этому миру. Готовы ли вы к вызову? Начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость боя
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Puzzles & Chaos: Frozen Castle (Мод меню) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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