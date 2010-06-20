Описание

Puzzles & Chaos: Frozen Castle — это фэнтезийная стратегия, где вам предстоит спасти замёрзший континент, погружённый в гробовую тишину злым призраком. Драконы, некогда верные партнёры человечества, спят под ледяной коркой. Теперь только ваша стратегия и решительность смогут разбудить их, собрать сильнейших союзников и освободить землю от тёмного заклинания.





Погрузитесь в увлекательный мир Puzzles & Chaos, объединяя элементы головоломок и стратегических боёв. Исследуйте замороженные территории, пробивайтесь через преграды и напишите новую легенду о борьбе за свободу. Используйте свои навыки и станьте героем, который вернёт жизнь этому миру. Готовы ли вы к вызову? Начните своё приключение уже сегодня!