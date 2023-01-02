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Cop Simulator Police Games (Мод, Много денег)

Cop Simulator Police Games (Мод, Много денег) 2.2

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Версия:
2.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Games Stop Studio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

Cop Simulator Game 2024 предлагает захватывающее сочетание автогонок и действий в роли полицейского. Используйте полицейский сканер, чтобы оперативно реагировать на события, преследовать преступников и принимать ключевые решения в напряжённых ситуациях. От скоростных погонь на шоссе до миссий с воздушным наблюдением на вертолёте — каждый вызов проверяет ваши навыки вождения и стратегического мышления.


Вас ждёт полностью проработанный 3D-мир, где каждая погоня, спасательная операция и арест создают атмосферу реализма и адреналина. Патрулируйте улицы, предотвращайте преступления и делайте город безопаснее. Cop Simulator Game 2024 — это уникальный шанс почувствовать себя настоящим защитником закона!


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 Теги темы: Много денег

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