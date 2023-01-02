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The Ants: Underground Kingdom (Мод Меню)

The Ants: Underground Kingdom (Мод Меню) 3.55.0

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Версия:
3.55.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
StarUnion
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
121
Скриншоты
Описание

The Ants: Underground Kingdom — стратегическая игра, в которой вам предстоит возглавить колонию муравьев и помочь ей выжить в суровом мире. В роли правителя вы будете строить и укреплять муравьиное гнездо, защищать королеву и преодолевать возникающие кризисы. Для процветания колонии необходимо разрабатывать стратегии выживания и собирать ресурсы, чтобы обеспечивать муравьев всем необходимым в трудные времена.


 Главная задача — создать безопасное убежище для королевы и развивать его, несмотря на многочисленные опасности вокруг. Улучшайте структуру гнезда, укрепляйте защиту, исследуйте новые возможности, чтобы противостоять угрозам и построить процветающее муравьиное царство. Погрузитесь в мир The Ants: Underground Kingdom и докажите, что ваша стратегия и ресурсы могут привести колонию к процветанию!


Информация о модах

Меню

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать The Ants: Underground Kingdom (Мод Меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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