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The Grand Mafia (Мод Меню)

The Grand Mafia (Мод Меню) 1.2.772

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Версия:
1.2.772
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Phantix Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
119
Скриншоты
Описание

Grand Mafia APK предлагает игрокам уникальный градостроительный геймплей с мафиозной тематикой, позволяя каждому построить и возглавить мощное преступное королевство. Используя стратегический ум и команду верных подчиненных, вы сможете достичь вершины мафиозного мира, став самым устрашающим боссом, перед которым дрожат все банды. В игре вас ждут захватывающие сюжетные повороты и более 500 000 слов текста, раскрывающих всю сложность преступного мира.


Grand Mafia отличается реалистичной 3D-анимацией, позволяющей игрокам погрузиться в роль Underboss. Вы будете взаимодействовать с известными мафиозными семьями, добывая ценную информацию, чтобы выполнить свою цель и отомстить бывшим лидерам. Почувствуйте, каково это — быть боссом мафии, и покорите преступное подполье, прокладывая путь к абсолютной власти.


Информация о модах

Меню Мод

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 Теги темы: Мод меню

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