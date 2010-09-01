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Sacrifices (Мод, Много денег)

Sacrifices (Мод, Много денег) 1.9.10

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Spooky Games SAS
Версия:
1.9.10
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
net.spookygames.sacrifices
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 086

Жертвы — это духовная игра, в которой задействована сила жертвенной веры. Игроку предстоит стать владельцем деревни и возглавить племя, чтобы всем этим управлять. Игра описывает повседневную деятельность людей в деревне. Последователи являются наиболее мощным человеческим ресурсом для строительства и защиты деревни. Им будут поручены различные задачи, чтобы внести свой вклад в управление деревней. У каждого из них разные личности и способности, поэтому игрокам необходимо подумать о назначении основных работ. Кроме того, вы должны заботиться о них и сделать их самыми сильными.


При игре в «Жертвоприношениях» у каждого соратника будет особый навык, и игроки должны понимать эти детали, чтобы назначать им задания. Последователи могут исследовать глубокие джунгли в поисках сокровищ или сражаться с другими племенами, чтобы защитить деревню. Они также могут быть самыми быстрыми строителями деревень. У последователей есть свои истории; игроки должны учиться и помогать им. Убедитесь, что люди в достаточном количестве обеспечены продуктами питания и лекарствами. Когда они дерутся и получают ранения, молитесь богу, вы доверяете их исцеление. Они должны быть достаточно вооружены и экипированы перед выполнением опасных миссий.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная кровь — подождите, пока вы не закончите большую часть обучения, прежде чем тратить свою кровь. Для полноценной работы вам, возможно, придется выйти из игры и вернуться один раз.

 Теги темы: Много денег

Скачать Sacrifices (Мод, Много денег) 1.9.10 взлом

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Скачать Sacrifices (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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