Жертвы — это духовная игра, в которой задействована сила жертвенной веры. Игроку предстоит стать владельцем деревни и возглавить племя, чтобы всем этим управлять. Игра описывает повседневную деятельность людей в деревне. Последователи являются наиболее мощным человеческим ресурсом для строительства и защиты деревни. Им будут поручены различные задачи, чтобы внести свой вклад в управление деревней. У каждого из них разные личности и способности, поэтому игрокам необходимо подумать о назначении основных работ. Кроме того, вы должны заботиться о них и сделать их самыми сильными.





При игре в «Жертвоприношениях» у каждого соратника будет особый навык, и игроки должны понимать эти детали, чтобы назначать им задания. Последователи могут исследовать глубокие джунгли в поисках сокровищ или сражаться с другими племенами, чтобы защитить деревню. Они также могут быть самыми быстрыми строителями деревень. У последователей есть свои истории; игроки должны учиться и помогать им. Убедитесь, что люди в достаточном количестве обеспечены продуктами питания и лекарствами. Когда они дерутся и получают ранения, молитесь богу, вы доверяете их исцеление. Они должны быть достаточно вооружены и экипированы перед выполнением опасных миссий.