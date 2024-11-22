Описание

Mad Mod Max: Survivor TD — динамичная игра в жанре Tower Defense, где вам предстоит сразиться за Землю и вернуть её человечеству! После долгих поисков нового дома среди звезд люди решили вернуться на свою родную планету, но оказалось, что Земля уже занята. Теперь пришло время взять на себя роль лидера сопротивления и выдворить захватчиков!





В Mad Mod Max: Survivor TD вас ждут уникальные уровни, мощные башни, а также захватывающие сражения с разными врагами. Подготовьтесь к эпическому противостоянию, улучшайте свои оборонительные сооружения и возвращайте себе Землю шаг за шагом!