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Mad Mod Max : Survivor TD (Мод меню)

Mad Mod Max : Survivor TD (Мод меню) 1.1.504

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Версия:
1.1.504
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
jaxroble
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
146
Скриншоты
Описание

Mad Mod Max: Survivor TD — динамичная игра в жанре Tower Defense, где вам предстоит сразиться за Землю и вернуть её человечеству! После долгих поисков нового дома среди звезд люди решили вернуться на свою родную планету, но оказалось, что Земля уже занята. Теперь пришло время взять на себя роль лидера сопротивления и выдворить захватчиков!


В Mad Mod Max: Survivor TD вас ждут уникальные уровни, мощные башни, а также захватывающие сражения с разными врагами. Подготовьтесь к эпическому противостоянию, улучшайте свои оборонительные сооружения и возвращайте себе Землю шаг за шагом!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • ЭКСП
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Mad Mod Max : Survivor TD (Мод меню) v1.1.504 MOD APK

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Скачать Mad Mod Max : Survivor TD (Мод меню) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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