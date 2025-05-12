Backpack Rumble (Мод меню) 1.0.70
Backpack Rumble — это новая эра стратегических игр, сочетающая в себе управление инвентарём, механику слияния и многопользовательские сражения в реальном времени. Возьмите под контроль уникальные отряды, разработайте тактику, чтобы перехитрить противников, и наслаждайтесь бесконечными стратегическими комбинациями, которые делают каждую битву неповторимой.
Объединяйте юниты, усиливайте свою армию и оптимизируйте инвентарь рюкзака, чтобы доминировать на поле боя. Погрузитесь в захватывающий мир с выдающейся графикой и инновационным геймплеем, который бросает вызов вашему стратегическому мышлению. Backpack Rumble — это игра для тех, кто готов проверить свои навыки, адаптироваться к новым вызовам и стать лучшим. Присоединяйтесь сейчас и начните своё победное приключение!
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Скачать Backpack Rumble (Мод меню) v1.0.70 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.