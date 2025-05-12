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Backpack Rumble (Мод меню)

Backpack Rumble (Мод меню) 1.0.70

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Версия:
1.0.70
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
QuickSand Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 22:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
82
Скриншоты
Описание

Backpack Rumble — это новая эра стратегических игр, сочетающая в себе управление инвентарём, механику слияния и многопользовательские сражения в реальном времени. Возьмите под контроль уникальные отряды, разработайте тактику, чтобы перехитрить противников, и наслаждайтесь бесконечными стратегическими комбинациями, которые делают каждую битву неповторимой.


Объединяйте юниты, усиливайте свою армию и оптимизируйте инвентарь рюкзака, чтобы доминировать на поле боя. Погрузитесь в захватывающий мир с выдающейся графикой и инновационным геймплеем, который бросает вызов вашему стратегическому мышлению. Backpack Rumble — это игра для тех, кто готов проверить свои навыки, адаптироваться к новым вызовам и стать лучшим. Присоединяйтесь сейчас и начните своё победное приключение!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Backpack Rumble (Мод меню) v1.0.70 MOD APK

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Скачать Backpack Rumble (Мод меню) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Backpack Rumble (Мод меню)


Комментарии (1)
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Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Евгений
Евгений 11 декабря 2024 19:03
Модификация не работает. Нет множителя урона,защиты и бессмертия!.Играем как в обычную!!!
-1
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