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Pal Go: Битва замков TD (Мод, Много денег)

Pal Go: Битва замков TD (Мод, Много денег) 0.2.45

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Версия:
0.2.45
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Playwind
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Приготовьтесь к эпическому приключению в Pal Go! — захватывающей фэнтезийной игре защиты башен, где стратегия, механика краша, слияния и соревновательные PvP-сражения объединены в уникальный игровой опыт. Pal Go бросает вам вызов: защитите свою башню и станьте мастером игры, несмотря на все трудности. Легко начать, но сложно достичь высот мастерства — игра потребует от вас тактического мышления и быстрой реакции.


Вы возьмете на себя роль отважного охотника на монстров, миссия которого — защитить Королевства Жёлудей от тёмного волшебника Маздора Чёрного и его зловещей армии. Собирайте своих Pal, объединяйте их в мощные отряды, улучшайте их способности и ведите в эпические сражения против сил тьмы. Каждая позиция на поле боя может стать решающей, поэтому используйте уникальные способности своих монстров, чтобы наносить разрушительные удары и обеспечить победу. Расставляйте свои лучшие отряды с умом, чтобы одолеть Тёмную Армию и одержать триумфальную победу!


Информация о модах

Неограниченная валюта, скорость игры

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 Теги темы: Много денег

Скачать Pal Go: Битва замков TD (Мод, Много денег) v0.2.45 MOD APK

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Скачать Pal Go: Битва замков TD (Мод, Много денег) 173 Мб Ссылка 2 173 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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