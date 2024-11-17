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Global Strategy: WW3 (Мод Меню)

Global Strategy: WW3 (Мод Меню) 0.53

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Версия:
0.53
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Viono
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84
Скриншоты
Описание

Global Strategy: WW3 — это масштабная стратегическая игра, которая объединяет стратегию в реальном времени и элементы 4X (исследуй, расширяй, эксплуатируй, уничтожай). В этой игре вы сможете выбрать любую страну с её реальными границами, экономикой и населением, отражающими положение дел на 2024 год. Ваша задача — привести свою страну к процветанию или разрушению в условиях глобального конфликта, который напоминает Третью мировую войну.


Каждое решение, которое вы примете, повлияет на будущее вашей нации. Примите участие в борьбе за мировое доминирование: развивайте экономику, стройте мощную армию, заключайте союзы и определяйте стратегию, чтобы укрепить свои позиции или уничтожить своих врагов. Global Strategy: WW3 — это ваш шанс изменить ход истории и повлиять на судьбу мира в этой захватывающей и напряжённой стратегии.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Денежный мультипликатор

Важное примечание : отключите мод (установите значение 0), когда вам нужно что-то купить, обновить или что-то, что потребляет ваши деньги.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Global Strategy: WW3 (Мод Меню) 195 Мб Ссылка 2 195 Мб

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