Описание

Global Strategy: WW3 — это масштабная стратегическая игра, которая объединяет стратегию в реальном времени и элементы 4X (исследуй, расширяй, эксплуатируй, уничтожай). В этой игре вы сможете выбрать любую страну с её реальными границами, экономикой и населением, отражающими положение дел на 2024 год. Ваша задача — привести свою страну к процветанию или разрушению в условиях глобального конфликта, который напоминает Третью мировую войну.





Каждое решение, которое вы примете, повлияет на будущее вашей нации. Примите участие в борьбе за мировое доминирование: развивайте экономику, стройте мощную армию, заключайте союзы и определяйте стратегию, чтобы укрепить свои позиции или уничтожить своих врагов. Global Strategy: WW3 — это ваш шанс изменить ход истории и повлиять на судьбу мира в этой захватывающей и напряжённой стратегии.