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Backpack Hero: Merge Weapon (Мод меню)

Backpack Hero: Merge Weapon (Мод меню) 2.2.2

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Версия:
2.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Zego Global Pte
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
209
Скриншоты
Описание

Backpack Hero: Merge Weapon — это уникальное приключение, где ваш успех напрямую зависит от умения рационально использовать пространство в рюкзаке! Исследуйте таинственные подземелья, находите редкие предметы и снаряжение, и комбинируйте их в мощные инструменты для выживания. Каждая вещь, которую вы помещаете в рюкзак, может стать решающим фактором на вашем пути, превращаясь из обычного лута в смертоносное оружие. Превратите стратегическое планирование в искусство и подготовьтесь к самым сложным испытаниям.


Испытание на мастерство упаковки: ваш рюкзак — не просто место для хранения, а целый арсенал. Оптимизируйте его, чтобы вместить больше ценных предметов, сочетайте добычу, создавая уникальное снаряжение, и убедитесь, что каждый слот используется с максимальной пользой. Независимо от уровня опыта, Backpack Hero: Merge Weapon предложит увлекательные испытания, заставляя вас мастерски планировать каждый ход.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Backpack Hero: Merge Weapon (Мод меню) v2.2.2 MOD APK

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Скачать Backpack Hero: Merge Weapon (Мод меню) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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