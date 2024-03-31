Frost & Flame погружает вас в средневековую атмосферу Артура, где вы строите свою империю, выращиваете драконов и создаете альянсы для завоевания конкурирующих фракций. Благодаря надежной механике, такой как шпионаж, многопользовательские сражения и деревья технологий, эта мобильная игра предлагает невероятно глубокий стратегический опыт.





По сути, Frost & Flame — это тщательное строительство вашего города, чтобы противостоять вторжению врагов. Собирайте древесину, добывайте камень и перерабатывайте ресурсы, чтобы возводить важные здания, такие как дома, фермы, шахты и стены. Стратегически размещайте оборонительные башни и валы, чтобы защитить свои границы. По мере роста вашей крепости вы можете продвигаться к уникальным зданиям, таким как Башня Волшебника, чтобы разблокировать мощную магию. Настройте планировку более 50 зданий, чтобы сделать свою столицу неприступной. Даже в автономном режиме ваши структуры продолжают генерировать ресурсы, позволяя вашему городу процветать.