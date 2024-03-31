android-1.ru / Игры / Стратегии / Стужа и пламя: King of Avalon (Мод Меню)
Стужа и пламя: King of Avalon (Мод Меню)

Стужа и пламя: King of Avalon (Мод Меню) 18.9.0

0
0
Скачать (1.2 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Версия:
18.9.0
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.funplus.kingofavalon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
686

Frost & Flame погружает вас в средневековую атмосферу Артура, где вы строите свою империю, выращиваете драконов и создаете альянсы для завоевания конкурирующих фракций. Благодаря надежной механике, такой как шпионаж, многопользовательские сражения и деревья технологий, эта мобильная игра предлагает невероятно глубокий стратегический опыт.


По сути, Frost & Flame — это тщательное строительство вашего города, чтобы противостоять вторжению врагов. Собирайте древесину, добывайте камень и перерабатывайте ресурсы, чтобы возводить важные здания, такие как дома, фермы, шахты и стены. Стратегически размещайте оборонительные башни и валы, чтобы защитить свои границы. По мере роста вашей крепости вы можете продвигаться к уникальным зданиям, таким как Башня Волшебника, чтобы разблокировать мощную магию. Настройте планировку более 50 зданий, чтобы сделать свою столицу неприступной. Даже в автономном режиме ваши структуры продолжают генерировать ресурсы, позволяя вашему городу процветать.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Скорость игры

 Теги темы: Мод меню

Скачать Стужа и пламя: King of Avalon (Мод Меню) 18.9.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Стужа и пламя: King of Avalon (Мод Меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Howl (Мод, Unlocked)
Howl (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.2.228-271568
De-Extinction: Jurassic (Мод меню)
De-Extinction: Jurassic (Мод меню)
Версия: 1.3.8.2
Immortal Clash (Мод Меню)
Immortal Clash (Мод Меню)
Версия: 2.1.0
Mafia King (Мод Меню)
Mafia King (Мод Меню)
Версия: 1.11.0
Code：Infinity (Мод меню)
Code：Infinity (Мод меню)
Версия: 0.0.3
Dust Lands Survival GO! (Мод меню)
Dust Lands Survival GO! (Мод меню)
Версия: 8.4.9
ROME: Total War - Alexander
ROME: Total War - Alexander
Версия: 1.13.4RC2
The End Of Us (Полная версия)
The End Of Us (Полная версия)
Версия: 1.0

Отзывы о Стужа и пламя: King of Avalon (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив