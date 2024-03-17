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ROME: Total War - Alexander

ROME: Total War - Alexander 1.13.5RC2

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Версия:
1.13.5RC2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
210
Скриншоты
Описание

ROME: Total War – Alexander - это увлекательное стратегическое приключение, которое позволяет игрокам вжиться в роль легендарного Александра Великого и вести военные кампании с целью подчинить Персидскую империю. Эта игра, продолжение серии ROME: Total War, предлагает игрокам непревзойденные стратегические испытания и возможность проверить свои навыки в военном искусстве.


С грандиозными трехмерными сражениями, в которых участвуют тысячи солдат, игра превращает ваше устройство в динамичное поле битвы. Разработанная специально для мобильных устройств, она обладает интуитивно понятным сенсорным управлением и пользовательским интерфейсом, оптимизированным для удобства игры на устройствах с операционной системой Android. Игроки могут полностью погрузиться в захватывающие события, когда армии Александра сталкиваются с мощными персидскими войсками, ведя свою армию к победе и славе.


Информация о модах

Полная игра

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