Описание

ROME: Total War – Alexander - это увлекательное стратегическое приключение, которое позволяет игрокам вжиться в роль легендарного Александра Великого и вести военные кампании с целью подчинить Персидскую империю. Эта игра, продолжение серии ROME: Total War, предлагает игрокам непревзойденные стратегические испытания и возможность проверить свои навыки в военном искусстве.





С грандиозными трехмерными сражениями, в которых участвуют тысячи солдат, игра превращает ваше устройство в динамичное поле битвы. Разработанная специально для мобильных устройств, она обладает интуитивно понятным сенсорным управлением и пользовательским интерфейсом, оптимизированным для удобства игры на устройствах с операционной системой Android. Игроки могут полностью погрузиться в захватывающие события, когда армии Александра сталкиваются с мощными персидскими войсками, ведя свою армию к победе и славе.