Никто не говорил, что капитанство — это легкая задача. Вам придется столкнуться с трудностями и нести ответственность за свои решения, чтобы достичь успеха. Sea of Conquest: Pirate War предоставляет вам уникальный шанс испытать себя в роли капитана корабля и отправиться в фантастическое приключение по прекрасному Морю Дьявола, полному неизведанных и увлекательных мест.





Это захватывающее приключение предоставляет вам роль капитана корабля, но при этом отправляет вас в неизведанные территории. Когда вы окажетесь посреди огромного океана, будьте осторожны и берегите себя. Преодолев свои морские страхи, вы сможете открыть для себя удивительные места, о которых раньше и не мечтали.