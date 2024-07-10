Описание

В игре Last Oasis игроки погружаются в атмосферу постапокалиптического мира, где каждая капля воды становится ценным ресурсом. В условиях катастрофической засухи, которая разрушила основы современной цивилизации, игрокам предстоит бороться за выживание в жестокой пустыне, где пыльные бури и жаркое солнце создают враждебные условия.





В этом мире выживание зависит от стратегического планирования и решимости. Игроки и их отряд должны исследовать безжизненные пейзажи, где каждая встреча может оказаться смертельной, а каждый ресурс — жизненно важным. В поисках выживания игроки обнаруживают заброшенные источники воды, которые становятся оазисами надежды в этой безжалостной пустыне.