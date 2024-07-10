Версия:
1.21
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Meowpunk
Обновлено:
Сегодня, 19:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 319 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
164
Описание
В игре Last Oasis игроки погружаются в атмосферу постапокалиптического мира, где каждая капля воды становится ценным ресурсом. В условиях катастрофической засухи, которая разрушила основы современной цивилизации, игрокам предстоит бороться за выживание в жестокой пустыне, где пыльные бури и жаркое солнце создают враждебные условия.
В этом мире выживание зависит от стратегического планирования и решимости. Игроки и их отряд должны исследовать безжизненные пейзажи, где каждая встреча может оказаться смертельной, а каждый ресурс — жизненно важным. В поисках выживания игроки обнаруживают заброшенные источники воды, которые становятся оазисами надежды в этой безжалостной пустыне.
Информация о модах
Взлом скорости, без рекламы.
Показать полностью
Скачать Last Oasis (Мод, Без рекламы) v1.21 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer