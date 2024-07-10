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Last Oasis (Мод, Без рекламы)

Last Oasis 1.21

Без рекламы
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Версия:
1.21
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Meowpunk
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 319 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
164
Скриншоты
Описание

В игре Last Oasis игроки погружаются в атмосферу постапокалиптического мира, где каждая капля воды становится ценным ресурсом. В условиях катастрофической засухи, которая разрушила основы современной цивилизации, игрокам предстоит бороться за выживание в жестокой пустыне, где пыльные бури и жаркое солнце создают враждебные условия.


В этом мире выживание зависит от стратегического планирования и решимости. Игроки и их отряд должны исследовать безжизненные пейзажи, где каждая встреча может оказаться смертельной, а каждый ресурс — жизненно важным. В поисках выживания игроки обнаруживают заброшенные источники воды, которые становятся оазисами надежды в этой безжалостной пустыне.


Информация о модах

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Скачать Last Oasis (Мод, Без рекламы) 319 Мб Ссылка 2 319 Мб

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