Описание

Battlefront Europe: WW1 – окунитесь в мир ожесточённых сражений, где стратегия в реальном времени и динамичный FPS сливаются в единое захватывающее приключение. Возглавьте свою армию, разверните подразделения и разработайте тактический план, чтобы выиграть масштабные битвы, вдохновленные реальными историческими событиями времен Первой мировой войны.





Переключитесь в режим FPS и почувствуйте всю напряженность боя от первого лица – от окопов до широких открытых полей. Исследуйте реалистично воссозданное историческое поле сражений, участвуйте в различных кампаниях и переживите ключевые моменты войны с уникальной точки зрения солдата. Управляйте судьбой своей армии, принимая смелые решения и испытывая адреналин, чтобы стать настоящим мастером военного дела.