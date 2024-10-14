android-1.ru / Игры / Стратегии / Battlefront Europe : WW1 (Мод, Много золота)
Battlefront Europe : WW1 (Мод, Много золота)

Battlefront Europe : WW1 1.00

Много золота

Историческая битва: стратегия и экшн на поле Первой мировой войны
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.00
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DNS studio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Battlefront Europe: WW1 – окунитесь в мир ожесточённых сражений, где стратегия в реальном времени и динамичный FPS сливаются в единое захватывающее приключение. Возглавьте свою армию, разверните подразделения и разработайте тактический план, чтобы выиграть масштабные битвы, вдохновленные реальными историческими событиями времен Первой мировой войны.


Переключитесь в режим FPS и почувствуйте всю напряженность боя от первого лица – от окопов до широких открытых полей. Исследуйте реалистично воссозданное историческое поле сражений, участвуйте в различных кампаниях и переживите ключевые моменты войны с уникальной точки зрения солдата. Управляйте судьбой своей армии, принимая смелые решения и испытывая адреналин, чтобы стать настоящим мастером военного дела.


Информация о модах

Неограниченное золото

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Военные игры на Андроид
Военные игры на Андроид
 Теги темы: Много золота

Скачать Battlefront Europe : WW1 (Мод, Много золота) v1.00 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Battlefront Europe : WW1 (Мод, Много золота) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Genesis Arena - Tower Defense (Мод меню)
Genesis Arena - Tower Defense (Мод меню)
Version: 0.3
Total War: EMPIRE (Мод, Unlocked)
Total War: EMPIRE (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.4RC3
Gas Station Z: Idle Defense (Мод меню)
Gas Station Z: Idle Defense (Мод меню)
Version: 0.0.1
ACE : Alice Card Episode (Мод меню)
ACE : Alice Card Episode (Мод меню)
Version: 0.9.4
Empire Heroes: Стратегия Game (Мод меню)
Empire Heroes: Стратегия Game (Мод меню)
Version: 1.0.0
King's League II (Мод, Unlocked)
King's League II (Мод, Unlocked)
Version: 4.0.0
Wall Tower Defense (Мод меню)
Wall Tower Defense (Мод меню)
Version: 0.0.1
Idle Ant War (Мод, Много алмазов)
Idle Ant War (Мод, Много алмазов)
Version: 7.0

Отзывы о Battlefront Europe : WW1 (Мод, Много золота)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив