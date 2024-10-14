Battlefront Europe : WW1 1.00
Историческая битва: стратегия и экшн на поле Первой мировой войны
Battlefront Europe: WW1 – окунитесь в мир ожесточённых сражений, где стратегия в реальном времени и динамичный FPS сливаются в единое захватывающее приключение. Возглавьте свою армию, разверните подразделения и разработайте тактический план, чтобы выиграть масштабные битвы, вдохновленные реальными историческими событиями времен Первой мировой войны.
Переключитесь в режим FPS и почувствуйте всю напряженность боя от первого лица – от окопов до широких открытых полей. Исследуйте реалистично воссозданное историческое поле сражений, участвуйте в различных кампаниях и переживите ключевые моменты войны с уникальной точки зрения солдата. Управляйте судьбой своей армии, принимая смелые решения и испытывая адреналин, чтобы стать настоящим мастером военного дела.
Неограниченное золото
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