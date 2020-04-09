Описание

Idle Zombie Gas Station приглашает вас окунуться в мир, где оставшиеся люди сражаются за выживание в условиях полного хаоса. Вашей задачей станет превращение заправочной станции в неприступную крепость, которая сможет отразить натиск безжалостных зомби. Используйте разнообразное вооружение – от пулеметов до огнемётов – и укрепляйте оборонительные сооружения, чтобы каждая новая волна врагов встречалась с мощным отпором. Грамотное ресурсное управление позволяет эффективно распределять топливо и ремонтные материалы, превращая каждый собранный ресурс в залог успешной обороны.





Погрузитесь в динамичные сражения, где каждая секунда на счету, а тактические решения определяют исход битвы. Выбирайте стратегию, модернизируйте арсенал и совершенствуйте оборону, чтобы обеспечить надежную оборона станции от всё более сложных атак. Пройдите через серию опасных миссий, где напряжение и риск переплетаются с возможностью совершенствования, и докажите, что даже в постапокалиптическом мире умение управлять ресурсами и оперативно реагировать может спасти не только станцию, но и целую общину выживших.