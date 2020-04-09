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Gas Station Z: Idle Defense (Мод меню)

Gas Station Z: Idle Defense 0.0.1

Мод меню

Защита и стратегическое управление в постапокалиптическом мире: тактика, выживание
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
FERA Games - Idle Simulator Tycoon Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Idle Zombie Gas Station приглашает вас окунуться в мир, где оставшиеся люди сражаются за выживание в условиях полного хаоса. Вашей задачей станет превращение заправочной станции в неприступную крепость, которая сможет отразить натиск безжалостных зомби. Используйте разнообразное вооружение – от пулеметов до огнемётов – и укрепляйте оборонительные сооружения, чтобы каждая новая волна врагов встречалась с мощным отпором. Грамотное ресурсное управление позволяет эффективно распределять топливо и ремонтные материалы, превращая каждый собранный ресурс в залог успешной обороны.


Погрузитесь в динамичные сражения, где каждая секунда на счету, а тактические решения определяют исход битвы. Выбирайте стратегию, модернизируйте арсенал и совершенствуйте оборону, чтобы обеспечить надежную оборона станции от всё более сложных атак. Пройдите через серию опасных миссий, где напряжение и риск переплетаются с возможностью совершенствования, и докажите, что даже в постапокалиптическом мире умение управлять ресурсами и оперативно реагировать может спасти не только станцию, но и целую общину выживших.


Информация о модах
  • Меню
  • Валютный множитель
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Игра входит в подборки:
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Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Gas Station Z: Idle Defense (Мод меню) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Gas Station Z: Idle Defense (Мод меню) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

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