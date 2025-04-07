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The Last Interstellar Traveler

The Last Interstellar Traveler 0.3.2

Оригинал

Последняя надежда человечества — это ты, твои решения и армия из стали
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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SevenPirates
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

The Last Interstellar Traveler — это масштабная тактическая стратегия с видом от третьего лица, где ты управляешь элитными боевыми роботами на далёкой и опасной планете Харон. Здесь нет второго шанса: высадка уже началась, атмосфера враждебна, и инсектоидные формы жизни атакуют без предупреждения. Ты — командир, и именно твоя способность быстро принимать решения решает, будет ли на Хароне аванпост или братская могила.


Игра впечатляет проработкой: десятки уникальных 3D-роботов с визуальной детализацией и техническими особенностями. Каждый юнит — это отдельный инструмент: кто-то точен, как хирургический лазер, кто-то сдерживает толпы, а кто-то прикрывает в критический момент. The Last Interstellar Traveler сочетает экшен, тактику и визуальный драйв. Это не просто бой — это выживание на краю галактики, где каждое движение имеет цену. Ты не просто сражаешься — ты строишь будущее. Или сгораешь вместе с ним.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Last Interstellar Traveler 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

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