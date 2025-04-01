Описание

Brawl Crack — это не просто экшен, это тест на живучесть. Ты — рыцарь, и у тебя нет времени на раскачку. Монстры здесь не заканчиваются, они прут волна за волной, и каждое столкновение может стать последним. Один промах, одно неправильное движение — и всё, начинаешь с нуля. Рогалик без пощады. Чем дольше живёшь — тем жёстче враги. Чем дольше сражаешься — тем круче награды. И только постоянное движение вперёд делает тебя сильнее.





Brawl Crack — это путь от беспомощного новобранца до ветерана, закалённого в сотнях боёв. Важно каждое очко HP. Нет аптечек, нет пощады — только ты, меч и тайминги. Повышение уровня ощущается сразу: ты быстрее, ты сильнее, и ты начинаешь доминировать. Но стоить расслабиться — и всё полетит к чёрту. Здесь выживает только тот, кто не боится грязи, крови и постоянной угрозы. Твоя история пишется с каждого удара. Вопрос в том — сколько ты продержишься?