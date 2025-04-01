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Brawl Crack (Мод Меню)

Brawl Crack 5.0

Мод меню

Один рыцарь против бесконечного ада — проверка на выносливость
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Версия:
5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PARIMAL KAVATHIYA
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Brawl Crack — это не просто экшен, это тест на живучесть. Ты — рыцарь, и у тебя нет времени на раскачку. Монстры здесь не заканчиваются, они прут волна за волной, и каждое столкновение может стать последним. Один промах, одно неправильное движение — и всё, начинаешь с нуля. Рогалик без пощады. Чем дольше живёшь — тем жёстче враги. Чем дольше сражаешься — тем круче награды. И только постоянное движение вперёд делает тебя сильнее.


Brawl Crack — это путь от беспомощного новобранца до ветерана, закалённого в сотнях боёв. Важно каждое очко HP. Нет аптечек, нет пощады — только ты, меч и тайминги. Повышение уровня ощущается сразу: ты быстрее, ты сильнее, и ты начинаешь доминировать. Но стоить расслабиться — и всё полетит к чёрту. Здесь выживает только тот, кто не боится грязи, крови и постоянной угрозы. Твоя история пишется с каждого удара. Вопрос в том — сколько ты продержишься?


Информация о модах

Меню модов

ТУПОЙ ВРАГ

ВАЖНО:

После завершения обучения перезапустите игру и сначала переключите dumb enemy, а затем играйте, чтобы это сработало. Кроме того, оно дает только награды за прохождение уровня, а не все награды, пожалуйста, примите это к сведению. Если не работает на вашем устройстве Android, пожалуйста, используйте эмулятор. Спасибо.

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 Теги темы: Мод меню

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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