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LUDUS - Merge Arena PvP (Мод Меню)

LUDUS - Merge Arena PvP (Мод Меню) 1.20.4

Встаньте на арену LUDUS: соединяйте карты, прокачивайте героев и побеждайте в эпичных PvP-битвах
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Версия:
1.20.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TOP APP GAMES LTD
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Воин, добро пожаловать в LUDUS — место, где стратегии воплощаются в жизнь! Здесь ты можешь соединять карты и скрещивать героев, чтобы вступить в напряженные PvP-сражения. Выбирай соперника и докажи своё мастерство на арене, продумывая тактику и разрабатывая стратегию боя для победы над противниками.


Чем больше прокачанных героев ты соберешь, тем больше новых арен откроется для новых сражений. Зарабатывай репутацию и входи в рейтинг лучших игроков LUDUS, доказывая, что ты достоин звания настоящего воина.








Информация о модах

МОД МЕНЮ

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать LUDUS - Merge Arena PvP (Мод Меню) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб

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