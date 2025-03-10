LUDUS - Merge Arena PvP (Мод Меню) 1.20.4
Встаньте на арену LUDUS: соединяйте карты, прокачивайте героев и побеждайте в эпичных PvP-битвах
Версия:
1.20.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TOP APP GAMES LTD
Обновлено:
Сегодня, 11:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание
Воин, добро пожаловать в LUDUS — место, где стратегии воплощаются в жизнь! Здесь ты можешь соединять карты и скрещивать героев, чтобы вступить в напряженные PvP-сражения. Выбирай соперника и докажи своё мастерство на арене, продумывая тактику и разрабатывая стратегию боя для победы над противниками.
Чем больше прокачанных героев ты соберешь, тем больше новых арен откроется для новых сражений. Зарабатывай репутацию и входи в рейтинг лучших игроков LUDUS, доказывая, что ты достоин звания настоящего воина.
Информация о модах
МОД МЕНЮ
Скорость игры
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