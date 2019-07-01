Описание

Приготовьтесь к напряжённым сражениям в Draw Arena! Эта мобильная игра бросает вызов вашим стратегическим навыкам в реальных боях с соперниками со всего мира. Исследуйте разнообразные пейзажи — от густых лесов и песчаных берегов до замёрзших тундр и пылающих пустынь, где каждый матч становится ареной для величайших тактических решений.





Создайте армию мощных юнитов: сильная пехота, меткие лучники, тяжёлая артиллерия, футуристические роботы и скрытные ниндзя — всё это находится под вашим управлением. Размещайте их на поле боя стратегически, чтобы защищать свою башню и разрушать крепости врага. Захватывайте вражеские башни, собирайте боевые карты и совершенствуйте своих бойцов для новых побед.





Каждая победа открывает перед вами неизведанные земли, новые башни и свежих юнитов для пополнения вашего состава. Докажите, что вы — настоящий тактик, и доминируйте на арене, где каждая битва становится шагом к славе!