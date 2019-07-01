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Draw Arena (Мод Меню)

Draw Arena (Мод Меню) 1.4.8

Погрузитесь в эпическую битву: создайте свою армию и доминируйте в Draw Arena
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Версия:
1.4.8
Требования:
Android 9
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Приготовьтесь к напряжённым сражениям в Draw Arena! Эта мобильная игра бросает вызов вашим стратегическим навыкам в реальных боях с соперниками со всего мира. Исследуйте разнообразные пейзажи — от густых лесов и песчаных берегов до замёрзших тундр и пылающих пустынь, где каждый матч становится ареной для величайших тактических решений.


Создайте армию мощных юнитов: сильная пехота, меткие лучники, тяжёлая артиллерия, футуристические роботы и скрытные ниндзя — всё это находится под вашим управлением. Размещайте их на поле боя стратегически, чтобы защищать свою башню и разрушать крепости врага. Захватывайте вражеские башни, собирайте боевые карты и совершенствуйте своих бойцов для новых побед.


Каждая победа открывает перед вами неизведанные земли, новые башни и свежих юнитов для пополнения вашего состава. Докажите, что вы — настоящий тактик, и доминируйте на арене, где каждая битва становится шагом к славе!


Информация о модах

Меню модов

Высокий урон

 Высокие награды

Никаких объявлений

Примечание :

– Высокий урон: также применяется к врагам. Для достижения наилучших результатов просто используйте дальнобойные отряды, и вы должны побеждать каждый раз.

– Высокие награды: активируйте его, проведите бой, у вас будет неограниченное количество всего. Вам не нужно будет включать эту функцию снова после этого.

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 Теги темы: Мод меню

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