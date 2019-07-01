Draw Arena (Мод Меню) 1.4.8
Погрузитесь в эпическую битву: создайте свою армию и доминируйте в Draw Arena
Приготовьтесь к напряжённым сражениям в Draw Arena! Эта мобильная игра бросает вызов вашим стратегическим навыкам в реальных боях с соперниками со всего мира. Исследуйте разнообразные пейзажи — от густых лесов и песчаных берегов до замёрзших тундр и пылающих пустынь, где каждый матч становится ареной для величайших тактических решений.
Создайте армию мощных юнитов: сильная пехота, меткие лучники, тяжёлая артиллерия, футуристические роботы и скрытные ниндзя — всё это находится под вашим управлением. Размещайте их на поле боя стратегически, чтобы защищать свою башню и разрушать крепости врага. Захватывайте вражеские башни, собирайте боевые карты и совершенствуйте своих бойцов для новых побед.
Каждая победа открывает перед вами неизведанные земли, новые башни и свежих юнитов для пополнения вашего состава. Докажите, что вы — настоящий тактик, и доминируйте на арене, где каждая битва становится шагом к славе!
Меню модов
Высокий урон
Высокие награды
Никаких объявлений
Примечание :
– Высокий урон: также применяется к врагам. Для достижения наилучших результатов просто используйте дальнобойные отряды, и вы должны побеждать каждый раз.
– Высокие награды: активируйте его, проведите бой, у вас будет неограниченное количество всего. Вам не нужно будет включать эту функцию снова после этого.
Скачать Draw Arena (Мод Меню) v1.4.8 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer