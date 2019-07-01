Описание

Foundation: Galactic Frontier переносит вас в далекое будущее, когда человечество вышло на передний план космической цивилизации, но за прогрессом все еще стоят войны и кровопролитие. Огромное звездное поле, полное интриг и политических манипуляций, становится фоном для вашего путешествия. Вы выступаете в роли торговца и искателя приключений, стремящегося найти свой путь среди нескончаемых конфликтов и соперничества влиятельных сил. В этой таинственной и опасной среде каждый шаг может обернуться неожиданным союзом или смертельной ловушкой.





Исследуя бескрайние просторы галактики, вы будете сталкиваться с коварными планетами, наслаждаться зрелищными космическими пейзажами и налаживать отношения с жителями различных миров. Свобода и мир стоят на кону, и лишь самые решительные сумеют сохранить идеалы в этом жестоком пространстве. Сможете ли вы, как аутсайдер, повлиять на ход звездных войн и в итоге обрести собственное место в многогранной реальности будущего?