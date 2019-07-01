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Foundation: Galactic Frontier (Мод, Без рекламы)

Foundation: Galactic Frontier (Мод, Без рекламы) 1.7.19.142794

Ведите своё судно сквозь интриги и космические конфликты, защищая будущее человечества
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Версия:
1.7.19.142794
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49
Скриншоты
Описание

Foundation: Galactic Frontier переносит вас в далекое будущее, когда человечество вышло на передний план космической цивилизации, но за прогрессом все еще стоят войны и кровопролитие. Огромное звездное поле, полное интриг и политических манипуляций, становится фоном для вашего путешествия. Вы выступаете в роли торговца и искателя приключений, стремящегося найти свой путь среди нескончаемых конфликтов и соперничества влиятельных сил. В этой таинственной и опасной среде каждый шаг может обернуться неожиданным союзом или смертельной ловушкой.


Исследуя бескрайние просторы галактики, вы будете сталкиваться с коварными планетами, наслаждаться зрелищными космическими пейзажами и налаживать отношения с жителями различных миров. Свобода и мир стоят на кону, и лишь самые решительные сумеют сохранить идеалы в этом жестоком пространстве. Сможете ли вы, как аутсайдер, повлиять на ход звездных войн и в итоге обрести собственное место в многогранной реальности будущего?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Foundation: Galactic Frontier (Мод, Без рекламы) v1.7.19.142794 MOD APK

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Скачать Foundation: Galactic Frontier (Мод, Без рекламы) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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